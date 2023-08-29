Михаил Швыдкой провел встречу с москвичами в общественном штабе Сергея Собянина

Швыдкой высоко оценил работу Сергея Собянина на должности мэра Москвы

В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча Михаила Швыдкого с москвичами.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что город движется в очень правильном направлении.

"Если мы говорим о культуре, о социальной жизни, то, я думаю, таких городов в мире раз, два и обчелся, а может быть, вообще нет, если говорить о комплексе проблем, которые Москвы решила, и довольно успешно решила. В социальном плане тоже, мне кажется, сегодня у москвичей есть хороший шанс на замечательное будущее. У города есть невероятная динамика", – сказал Швыдкой.

Он отметил, что его радует, что произошло с Москвой за последние 12 лет под руководством Сергея Собянина. "Приезжают разные люди и удивляются вещам, которым мы перестали удивляться. Прежде всего они удивляются "Моим документам". Такого нет ни в одном городе мира. Сегодня Москва – это город, в котором комфортно жить", - рассказал Швыдкой.

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