ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михаил Швыдкой провел встречу с москвичами в общественном штабе Сергея Собянина

19:59
  • вторник
  • 29 августа 2023

Швыдкой высоко оценил работу Сергея Собянина на должности мэра Москвы

В общественном штабе Сергея Собянина прошла встреча Михаила Швыдкого с москвичами.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что город движется в очень правильном направлении.

"Если мы говорим о культуре, о социальной жизни, то, я думаю, таких городов в мире раз, два и обчелся, а может быть, вообще нет, если говорить о комплексе проблем, которые Москвы решила, и довольно успешно решила. В социальном плане тоже, мне кажется, сегодня у москвичей есть хороший шанс на замечательное будущее. У города есть невероятная динамика", – сказал Швыдкой.

Он отметил, что его радует, что произошло с Москвой за последние 12 лет под руководством Сергея Собянина. "Приезжают разные люди и удивляются вещам, которым мы перестали удивляться. Прежде всего они удивляются "Моим документам". Такого нет ни в одном городе мира. Сегодня Москва – это город, в котором комфортно жить", - рассказал Швыдкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.