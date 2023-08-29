Экстренные службы Северной Осетии перешли на усиленный режим работы из-за смога

Дымка непонятного происхождения окутала республики Кавказа

Смог непонятного происхождения окутал почти всю Северную Осетию. Экстренные службы республики переведены на усиленный режим работы.

Как сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев, причины явления устанавливаются. Власти Северной Осетии поддерживают связь с экстренными службами соседних регионов - Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, Ставропольского края. В Ингушетии также присутствуют смог и едкий запах.

Ранее стало известно, что во Владикавказе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Едкий запах и смог наблюдаются и в Алагирском, Правобережном и Ардонском районах республики. По данным республиканского МЧС, возгораний на территории Северной Осетии не обнаружено, передает ТАСС.

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