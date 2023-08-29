ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в ответ на атаку брянского поселка

Информация о гибели ребенка в Климове не подтвердилась

Подразделения Минобороны России нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка. Это стало ответом на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово в Брянской области, сообщил со ссылкой на военное ведомство губернатор региона Александр Богомаз.

Несколькими часами ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, погибли мирные жители. Пятеро граждан пострадали.

Как сообщил губернатор в Telegram, информация о гибели ребенка, к счастью, не подтвердилась. Жертвами обстрела стали двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь. Богомаз подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

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