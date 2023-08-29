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ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в ответ на атаку брянского поселка

20:35
  • вторник
  • 29 августа 2023

Информация о гибели ребенка в Климове не подтвердилась

Подразделения Минобороны России нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Семеновка. Это стало ответом на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово в Брянской области, сообщил со ссылкой на военное ведомство губернатор региона Александр Богомаз.

Мирные жители брянского поселка стали жертвами обстрела ВСУ
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Несколькими часами ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, погибли мирные жители. Пятеро граждан пострадали.

Как сообщил губернатор в Telegram, информация о гибели ребенка, к счастью, не подтвердилась. Жертвами обстрела стали двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана медицинская помощь. Богомаз подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

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