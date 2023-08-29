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Вашингтон включил снаряды для HIMARS в новый пакет военной помощи Киеву

21:04
  • вторник
  • 29 августа 2023

Блинкен подчеркнул, что боеприпасы будут направлены из запасов Пентагона

Новый пакет военной помощи Киеву на 250 миллионов долларов собрали в Вашингтоне. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, в него включены снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем ПВО и артиллерийские боеприпасы.

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В сообщении госдепа указано, что Украина также получит артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin и более 3 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Блинкен подчеркнул, что техника и боеприпасы направляются Украине из запасов Пентагона. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан- Пьер на регулярном брифинге в очередной раз призвала Россию прекратить специальную военную операцию. По ее словам, пока Москва этого не сделает, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", передает ТАСС.

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