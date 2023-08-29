ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дроны ВСУ атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

21:21
  • вторник
  • 29 августа 2023

Есть пострадавшие

Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области был атакован украинскими беспилотниками. Как сообщил представитель оперативных служб региона зафиксировано не менее пяти ударов.

Российская ПВО пресекла попытку атаки дронов на территории РФ
Российские истребители отогнали разведывательные дроны США от границы

В учреждении в это время проходили мероприятия в рамках подготовки к новому учебному году. Сотрудников и посетителей Дома творчества оперативно эвакуировали в подвальное помещение.

Источник уточнил, что ВСУ атаковали здание в 17:20, на втором этаже началось возгорание. По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела
Последствия обстрела
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.