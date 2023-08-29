Дроны ВСУ атаковали Дом детского творчества в Запорожской области

Есть пострадавшие

Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области был атакован украинскими беспилотниками. Как сообщил представитель оперативных служб региона зафиксировано не менее пяти ударов.

В учреждении в это время проходили мероприятия в рамках подготовки к новому учебному году. Сотрудников и посетителей Дома творчества оперативно эвакуировали в подвальное помещение.

Источник уточнил, что ВСУ атаковали здание в 17:20, на втором этаже началось возгорание. По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие, передает РИА Новости.

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