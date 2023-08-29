Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре в Москве

Она не выходила на связь

Пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачева была найдена полицейскими в Москве. Об этом во вторник РИА Новости сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров", - сообщается в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что в ближайшее время спортсменку доставят в подразделение для уточнения обстоятельств ее отсутствия.

Напомним, чемпионка России среди юниоров пропала в понедельник вечером в Москве. Последний раз девушку видели в парке у ледовой арены после тренировки. Полицейские в поисках фигуристки обследовали весь парк на берегу Москвы-реки.

Позже появились сообщения, что Алину Горбачеву видели сотрудники кафе-пекарни на Волоколамском шоссе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"