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В США выросло число смертей от COVID-19

21:55
  • вторник
  • 29 августа 2023

Существенно увеличилось и число госпитализаций

Число госпитализаций с коронавирусом в США за минувшую неделю выросло более чем на 18%. Существенно увеличилось и количество смертей от COVID-19, сообщает издание The Hill со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

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За прошлую неделю в 26 штатах США число госпитализаций увеличилось более чем на 20%. Резко возросла заболеваемость в Южной Дакоте – в больницы поступило на 127% больше пациентов с COVID-19, чем в предыдущую неделю.

Всего за неделю в американские больницы поступили около 15 тысяч человек с COVID-19. Число госпитализаций снизилось только в трех штатах - Аляске, Нью-Гэмпшире и Северной Дакоте. Ранее власти Великобритании и Германии заявили о росте заболеваемости коронавирусом, передает "Интерфакс".

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