Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

ПВО уничтожила беспилотник в Рузском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что минувшей ночью Центральный федеральный округ пытались атаковать беспилотники.

"Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", - указал глава города.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщили в Росавиации, из-за ограничений полетов из московских аэропортах ночью были перенаправлены 11 пассажирских рейсов.

Ранее Собянин сообщил, что в ночь на понедельник ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Пострадавших и разрушений не было.

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