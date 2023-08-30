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Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

07:17
  • среда
  • 30 августа 2023

ПВО уничтожила беспилотник в Рузском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что минувшей ночью Центральный федеральный округ пытались атаковать беспилотники.

"Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", - указал глава города.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщили в Росавиации, из-за ограничений полетов из московских аэропортах ночью были перенаправлены 11 пассажирских рейсов.

Ранее Собянин сообщил, что в ночь на понедельник ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Пострадавших и разрушений не было.

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