Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

ПВО уничтожила беспилотник в Рузском районе
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что минувшей ночью Центральный федеральный округ пытались атаковать беспилотники.
"Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", - указал глава города.
Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Как сообщили в Росавиации, из-за ограничений полетов из московских аэропортах ночью были перенаправлены 11 пассажирских рейсов.
Ранее Собянин сообщил, что в ночь на понедельник ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Пострадавших и разрушений не было.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"