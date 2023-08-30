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Заслуженный пилот СССР Смирнов рассказал о ситуации в отечественном авиастроении

09:00
  • среда
  • 30 августа 2023

Освобождение от зависимости от Запада - это длительная история

Как долго придется наверстывать упущенное в отечественном авиастроении? Что нужно для полноценного парка наших самолетов? А для серийного производства собственного двигателя?

О ситуации в отрасли в целом и важных нюансах в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым рассказал Олег Смирнов - заслуженный пилот СССР. 

"Освобождение от зависимости от Запада в авиастроении - это длительная история. 30 лет и я, и мои коллеги настаивали на том, что сотрудничать надо, но не так, как это было сделано в 1991 году, когда мы массово стали переходить на "Боинги" и "Эйрбасы". Надо было оставлять авиационное производство, школы. Мы же великая держава", - отметил эксперт.

Полный комментарий Олега Смирнова смотрите в видео

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