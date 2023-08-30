Определяющей проблемой Запада постепенно становится половая принадлежность

Против происходящего безумия стали публично высказываться известные люди

Дело Тилля Линдеманна, лидера рок-группы Rammstein, в этом году гремело на всю Германию. Несколько женщин обвинили музыканта в сексуальных домогательствах. Якобы специально для него после концертов девушек зазывали на вечеринки, угощали спиртным, после чего звезда давал волю чувствам.

С Rammstein начали разрывать контракты, особо примечателен в этом деле русский след – а куда сейчас без него? Было начато расследование против кастинг-директора группы россиянки Алены Макеевой, которую обвиняли в секс-вербовке.

Как сообщает германская пресса, дело против Тилля Линдеманна и Алены Макеевой было закрыто. Потому что все обвинения звучали только в соцсетях, как только делом занялась прокуратура Берлина – ни одной жалобы не поступило. Бесспорно, сексуальному насилию нет оправдания. Как и растлению малолетних. Но это мы так думаем.

Когда на детских утренниках в тех же европейских странах взрослые люди рассказывают малолеткам о своих сексуальных наклонностях и предпочтениях, это выглядит по меньшей мере странно. Британские СМИ пишут: "В городе Халл на севере Англии родители забрали четырехлетнюю дочь из детского сада после того, как детям дали веселую книжку "Дедушкина гордость", в которой содержались иллюстрации "полуобнаженных мужчин в кожаном снаряжении ". Родителей обвинили в ханжестве.

И правда, детям ведь надо не азбуку учить и арифметику постигать, им надо срочно определиться и с половой принадлежностью. И выбор не ограничивается двумя вариантами.

Против безумия всего происходящего стали высказываться публично известные люди. На концерте в Нью-Джерси против трансгендерной чехарды выступил знаменитый Карлос Сантана. Напомнил аудитории, что Всевышний создал два пола – мужчину и женщину. А остальное – от лукавого. На Сантану обрушилась такая волна организованного общественного гнева, что сначала он даже извинился за свои слова. А потом извинения стер.

На родине Сантаны - в Мексике - публично сжигают книги с ЛГБТ пропагандой. Что, конечно, говорит об отсутствии в этой стране толерантности, свободы и демократии. Небезызвестный рок-герой Элис Купер подхватил знамя Сантаны и тоже публично объявил, что есть всего два пола, а новые гендерные теории - полная дичь. Контракты с ним уже начали разрывать.

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