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ВС России поразили два пункта временной дислокации радикалов

09:13
  • среда
  • 30 августа 2023

Артиллерией в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина РСЗО и четыре гаубицы Д-30

Российские войска поразили два пункта временной дислокации вооруженных формирований Украины в районах Авдеевки и Орловки, сообщили в Минобороны.

Артиллерией в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина РСЗО, четыре гаубицы Д-30, американская М777, шесть минометов.

Точно отработала и авиация. На купянском направлении нанесены 12 ударов по подразделениям ВСУ и технике. Противник потерял до роты боевиков.

На южнодонецком направлении расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки "Восток" уничтожили опорные пункты неонацистов. "Солнцепеки" нанесли точечные удары термобарическими снарядами по живой силе, технике и вооружению ВСУ. Шансы врага выжить после такой атаки равны нулю.

После получения данных от разведки об успешном выполнении задачи машины покидают позиции. На все уходят считанные минуты.

Под Клещеевкой, к югу от Артемовска, артиллерийские подразделения ВДВ пресекли попытку националистов прорвать оборону наших войск. Расчеты 120-миллиметровых самоходных орудий "Нона" нанесли удары по врагу по навесной траектории с закрытых огневых позиций. Поражены пехота и техника радикалов. Противник понес значительные потери и был вынужден отступить.

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