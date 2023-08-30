Стало известно о новых подвигах российских военных

Подразделение гвардии лейтенанта Михаила Сухенко контратаковало наступающего противника

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Подразделение гвардии лейтенанта Михаила Сухенко контратаковало наступающего противника. Морские пехотинцы скрытно выдвинулись во вражеский фланг и, воспользовавшись замешательством боевиков, уничтожили вооружение и штурмовую группу националистов. Неприятель был отброшен на исходные рубежи. Его планы по продвижению на тактически значимом направлении сорваны.

Гвардии младший сержант Алим Агламазов, несмотря на артобстрел позиций батальона, своевременно обнаружил радикалов, которые двигались под прикрытием БМП иностранного производства, и точным выстрелом из гранатомета поразил вражескую бронемашину и экипаж. Под его командованием отделение морпехов полностью ликвидировало передовой отряд ВСУ.

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