Без американской помощи Украине не продержаться и дня

Венгрия и Сербия сочтут поводом для войны любую попытку атаки на маршруты импорта газа из России. Об этом заявил Виктор Орбан, сообщает "ТВ Центр".

Венгерский премьер дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он предостерег противников Москвы от повторения произошедшего на "Северных потоках". Конкретные страны политик не назвал. Но и не стал спорить с репортером, что за терактами стоят Украина и США.

Позицию Германии Орбан охарактеризовал политкорректно - как "дефицит суверенитета". А говоря о конфликте на Украине, выразил уверенность: большинство западных правительств ведут планету к Третьей мировой войне. Делать ставку на Киев - самоубийство, требовать Крым - абсурд. Без американской помощи Украине не продержаться и дня - все решения принимают не в Киеве, а в Вашингтоне.

"У русских больше солдат, они сильнее. В США просто не понимают Россию. Мы не сможем победить их – они не сдадут своего лидера, будут защищать страну, наращивать производство вооружений. Если цель США – ослабить Россию и попытаться сменить там власть, то это роковая ошибка. Мы забыли о том, как опасна Россия, когда у нее нет сильного руководства", - отметил венгерский премьер.

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