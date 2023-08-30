Площадь природного пожара в Геленджике увеличилась до 30 гектаров

Уже установлен виновник возгорания

Площадь крупного природного пожара в Геленджике увеличилась до 30 гектаров. Полыхающий лес тушат с земли и с воздуха, передает "ТВ Центр".

С рассветом привлекли дополнительные силы, в том числе - два вертолета Ми-8. На месте развернут оперативный штаб. Угрозы населенным пунктам нет.

Уже установлен виновник пожара - это местный житель, на его участке началось возгорание травы. Он задержан полицией. Сейчас в ликвидации пламени участвуют сотрудники МЧС, коммунальщики, лесники и добровольцы. С огнем борются более 400 человек, задействовано 70 единиц техники. Работы осложняют горный рельеф и погодные условия

"Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 27 сбросов, более 130 тонн воды. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают до 25-30 м/с. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности, в ночное время суток", - сообщил Андрей Потахов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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