В результате прорыва водопровода затопило центр Нью-Йорка

Авария случилась на глубине пяти метров

Наводнение и транспортный коллапс в центре Нью-Йорка: на знаменитой Таймс-сквер произошел прорыв старого водопровода - системе 127 лет.

Авария случилась на глубине пяти метров. Потоки воды за короткое время затопили площадь, соседние улицы и хлынули на станцию метро. Движение на трех линиях подземки пришлось остановить.

Ликвидировать утечку и перекрыть подземную водопроводную магистраль удалось лишь через час. Экстренные службы откачали почти четыре миллиона литров. Без водоснабжения остались соседние дома, сообщает "ТВ Центр".

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