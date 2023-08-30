Аэропорт Пскова атаковали украинские беспилотники

Украина продолжает попытки атаковать территорию России

Российские военные в ночь на среду, 30 августа, отразили атаку украинских беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом рассказал глава Псковской области Михаил Ведерников.

Как написал политик в своем Telegram-канале, он лично прибыл на место событий, жертв нет.

В связи с атакой украинских БПЛА принято решение отменить всех рейсы 30 августа до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочных полос. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Украинские власти ранее подтвердили, что согласовывают нанесение ударов по территории России со своими западными союзниками.

Комментируя это признание, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что официальное согласие Запада на нанесение ВСУ ударов по территории Крыма является "поводом для войны". Он отметил, что такие действия американских и европейских политиков указывают на участие Запада в противостоянии с Россией в зоне военной спецоперации.

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