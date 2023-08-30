ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аэропорт Пскова атаковали украинские беспилотники

08:22
  • среда
  • 30 августа 2023

Украина продолжает попытки атаковать территорию России

Российские военные в ночь на среду, 30 августа, отразили атаку украинских беспилотников на аэропорт Пскова. Об этом рассказал глава Псковской области Михаил Ведерников.

В Крыму сбили два разведывательных беспилотника
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА
Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник

Как написал политик в своем Telegram-канале, он лично прибыл на место событий, жертв нет.

В связи с атакой украинских БПЛА принято решение отменить всех рейсы 30 августа до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочных полос. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Украинские власти ранее подтвердили, что согласовывают нанесение ударов по территории России со своими западными союзниками.

Комментируя это признание, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что официальное согласие Запада на нанесение ВСУ ударов по территории Крыма является "поводом для войны". Он отметил, что такие действия американских и европейских политиков указывают на участие Запада в противостоянии с Россией в зоне военной спецоперации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия атаки беспилотников в Пскове
Последствия атаки беспилотников в Пскове
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.