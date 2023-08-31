Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Полнолуние в мистических Рыбах

Овны

Полнолуние в мистических Рыбах – достойное событие, завершающее лето-2023! Можно подводить итоги, заниматься личными делами, а вот общение лучше свести к минимуму.

Тельцы

Полная Луна в Рыбах откроет то, чего вы не знали о своих друзьях или единомышленниках. Возможно, вы захотите выйти из каких-то групп, сообществ. Давно пора!

Близнецы

Полнолуние поможет оценить свой багаж знаний на текущий момент. Вы сможете принять взвешенное решение: нужно ли вам еще чему-то поучиться.

Раки

Вы в своей стихии – водной, полная Луна в Рыбах приглашает вернуться к психологии или эзотерике. Ищите подходящие духовные практики, упражнения, книги.

Львы

Смотрите не на внешний мир, а вглубь себя – там сегодня скрыты все ответы. Вы можете удачно поговорить с психологом, коучем или самостоятельно поработать над собой.

Девы

В личной жизни будут поставлены точки над i. Вы поймете, чего все-таки хотите, что мешает быть счастливыми. А кто-то даже отправится в ЗАГС, чтобы пожениться или развестись.

Весы

Конец лета обычно непростой период для представителей вашего знака, которые так любят тепло и солнышко. Полнолуние в Рыбах категорично намекает: начинайте заботиться о своем здоровье!

Скорпионы

Спорт, развлечения, активные занятия творчеством – вы на хорошей скорости покидаете лето. Вам есть что сказать миру, занимайтесь самовыражением, не стесняйтесь.

Стрельцы

Полная Луна в Рыбах для вас всегда время "одомашнивания". Лето позади, пора возвращаться к более размеренному и спокойному образу жизни.

Козероги

Вам понравится этот день, в котором будет много скрытых или едва заметных моментов. Они помогут вам почувствовать, к чему все идет, что ждет вас впереди, в сентябре.

Водолеи

Финансовые вопросы выходят на первый план: вам пора всерьез заняться зарабатыванием денег. Дайте себе честные ответы на вопросы о финансах и действуйте.

Рыбы

Август закрывает свою последнюю страницу под вашим знаком. Полнолуние в Рыбах - это последнее астрособытие лета. Вдыхайте запахи осени и подводите итоги сезона!

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