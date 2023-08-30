В Габоне совершен военный переворот

Военные заявили, что "покончат с действующим режимом"

Военные в Габоне объявили в ночь на среду, 30 августа, о роспуске всех институтов власти и отмене результатов прошедших президентских и парламентских выборов.

Они заявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, в столице Габона Либревиле звучит стрельба, границы государства закрыты до дальнейшего уведомления, сообщает РИА Новости.

В марте в Габоне с рабочим визитом побывал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил о новом сбалансированном партнерстве, которое приходит на смену политики "французская Африка" (Franceafrique) — неформальной опеке Парижа над бывшими колониями на континенте. Президент Франции заверил, что Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона.

При этом французский лидер подчеркнул, что, несмотря на высказывания представителей Экономического сообщества стран Западной Африки о необходимости военного вмешательства в Нигер, где также произошел государственный переворот, Париж выступает за использование дипломатических инструментов для восстановления конституционного строя в африканской стране.

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