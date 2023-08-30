Американские истребители не помогут Зеленскому выжить

Истребители F-16 станут "заманчивой целью" для крылатых ракет ВС России, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на американских военных аналитиков Тима Листера и Орена Либермана.

"Американские истребители представляли бы гораздо более заманчивую цель для ударов российскими крылатыми ракетами", - заявил Либерман, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день российская авиация имеет преимущество в воздушном пространстве. По его словам, именно "ударная мощь" ракет класса "земля-воздух" ВС России позволила уничтожить "львиную долю" механизированных бригад ВСУ в зоне военной спецоперации.

Он также добавил, что решение стран "коллективного" Запада относительно передачи киевскому режиму американских истребителей F-16 не приведет к кардинальному изменению ситуации в зоне СВО. Такие действия западных кураторов Киева лишь приведут к "новому витку" эскалации украинского кризиса, резюмировал Либерман.

Как отметил Листер, переход российских военных к "стратегическому наступлению" на Харьковском и Купянском направлениях указывают на "неминуемое свержение" украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению военного аналитика, на данный момент в крупнейших городах Украины проходят массовые демонстрации, которые в перспективе приведут к "антисистемной смене власти" в стране.

Ранее бывший аналитик разведывательного ведомства США Ларри Джонсон заявил, что в ближайшее время глава киевского режима Владимир Зеленский лишится президентского кресла. По мнению экс-аналитика ЦРУ, недальновидная политика Вашингтона в отношении Москвы привела лишь к дестабилизации ситуации на Украине.

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