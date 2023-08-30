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Украинский дрон пытался атаковать телебашню в Брянской области

09:03
  • среда
  • 30 августа 2023

Пострадавших и разрушений нет

Российская система противовоздушной обороны сбила в ночь на среду, 30 августа, четыре украинских беспилотника в Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

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Политик написал в своем Telegram-канале, что четвертый дрон был ликвидирован над Советским районом Брянска, пострадавших нет. Однако в результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания, всрыхнул пожар.

При этом два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых БПЛА ликвидировано.

Минувшей ночью киевские режим предпринял целый ряд попыток атаковать российскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе.

Глава Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что российские военные отразили атаку украинских беспилотников на аэропорт Пскова. Принято решение отменить всех рейсы 30 августа до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочных полос.

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