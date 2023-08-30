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Экс-агент ЦРУ Джонсон предложил США спонсировать оборонный бюджет России

09:25
  • среда
  • 30 августа 2023

Поддержка Киева не имеет смысла

Американским властям необходимо начать финансировать ВС России для экономии денежных средств. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.   

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Как отметил военный аналитик, только за последние 18 месяцев Вашингтон выделил киевскому режиму "огромное количество" денег. По мнению Джонсона, финансовая и военная помощь Киеву со стороны "западных партнеров" превысила военные затраты России.

"Если бы мы спонсировали оборону России, то мы бы даже сэкономили деньги, если сравнивать с тем, что мы делаем на Украине", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший агент разведывательного ведомства США подчеркнул, что американские и европейские политики потратили на поддержку режима Владимира Зеленского денег больше, чем суммарно Москва и Пекин затратили на военные расходы за первые шесть месяцев текущего года.  

Он также добавил, что в ближайшие время геополитические устремления Вашингтона, которые заключаются в "нанесении поражения" российскому лидеру Владимиру Путину в зоне СВО, приведут к "экономическому коллапсу" в стране. По его словам, действующий американский лидер Джо Байден не понимает, что финансирование боевых действий на Украине – "пустая трата денег".   

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что в результате провального контрнаступления ВСУ у Киева осталось лишь несколько механизированных бригад. По мнению военного аналитика, в ближайшее время украинскому лидеру Владимиру Зеленскому будет нечем противостоять ВС России.

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