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В Орловской области сбили два украинских дрона

09:19
  • среда
  • 30 августа 2023

Украина продолжает попытки ударить по территории России

Российская система противовоздушной обороны ликвидировала в ночь на среду, 30 августа, два беспилотника украинской армии в Орловской области. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков.

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Политик написал в своем Telegram-канале, что все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности, сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Киев уверяет, что украинские военные только обороняются, однако в действительности ВСУ регулярно предпринимают попытки ударов и диверсий в отношении мирного населения России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков указывал, что киевский режим проявляет террористическую активность, отправляя беспилотники на российскую территорию, ведь целью атак становятся жилые дома и мирные жители. При этом ПВО и другие системы защиты работают эффективно — Россия будет предотвращать угрозу новой террористической активности со стороны Украины.

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