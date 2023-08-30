Промышленный сектор Германии понес репутационные издержки

Выпускающий танки Leopard 2 немецкий концерн Rheinmetall утратил свою "безупречную репутацию" на глобальном рынке производителей механизированной техники из-за ударной мощи ВС России в зоне военной спецоперации, передает издание DWN со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, компания Rheinmetall уже на протяжении нескольких десятилетий занимается производством востребованной во всем мире высокотехнологичной продукции. Уточняется, что немецкая военная техника пользуется "колоссальным спросом" в ведущих странах Европы.

При этом аналитики издания напомнили, что изначально американские и европейские политики преподносили передачу ВСУ танков Leopard 2 как "переломный момент" всей военной компании. Однако ударная мощь российской авиации внесла свои коррективы, уничтожив большую часть немецких механизированных машин, подчеркнули аналитики.

Ранее журналисты новостного телеканала CNN сообщили, что крылатые ракеты ВС России с легкостью уничтожат американские истребители F-16. По мнению военных аналитиков телеканала, решение Запада относительно передачи Киеву самолетов не приведет к кардинальному изменению ситуации в зоне военной спецоперации.

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