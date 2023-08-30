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В акватории Черного моря уничтожены военные катера с десантом ВСУ

09:56
  • среда
  • 30 августа 2023

Об этом сообщили в российском Минобороны

Этой ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками по объектам на территории России. Как сообщили в Минобороны, в Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях дежурными средствами ПВО были сбиты несколько дронов самолетного типа.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены военные катера с десантом ВСУ.

"30 августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", - говорится в сообщении ведомства.

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