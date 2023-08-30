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Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 млн рублей

09:37
  • среда
  • 30 августа 2023

Танкисты остановили украинскую бронегруппу на запорожском направлении

Губернатор Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша" сертификаты на сумму 1,5 млн рублей. Двое героических военных — родом из республики.
Названы имена новых героев спецоперации

Николаев подчеркнул, что Якутия гордится своими героями, а также отметил, что вся Россия высоко оценила самоотверженный подвиг якутян, сообщает РИА Новости.

Экипаж танка "Алеша" разгромил целую колонну бронетехники противника практически в одиночку. Видеокадры сражения, снятые беспилотником, облетели весь мир. Были ликвидированы два танка и восемь бронемашин ВСУ. После уничтожения последней боевой машины экипаж "Алеши" еще сорок минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки.

24 августа президент России Владимир Путин принял в Кремле экипаж танка "Алеша", а перед этим лично вручил танкистам государственные награды — золотые звезды Героев России.

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Экипаж танка "Алеша"
Экипаж танка "Алеша"
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