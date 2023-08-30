Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 млн рублей

Танкисты остановили украинскую бронегруппу на запорожском направлении

Губернатор Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша" сертификаты на сумму 1,5 млн рублей. Двое героических военных — родом из республики.

Николаев подчеркнул, что Якутия гордится своими героями, а также отметил, что вся Россия высоко оценила самоотверженный подвиг якутян, сообщает РИА Новости.

Экипаж танка "Алеша" разгромил целую колонну бронетехники противника практически в одиночку. Видеокадры сражения, снятые беспилотником, облетели весь мир. Были ликвидированы два танка и восемь бронемашин ВСУ. После уничтожения последней боевой машины экипаж "Алеши" еще сорок минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, которые разворачивались в боевые порядки.

24 августа президент России Владимир Путин принял в Кремле экипаж танка "Алеша", а перед этим лично вручил танкистам государственные награды — золотые звезды Героев России.

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