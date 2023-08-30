В Госдуме предложили ввести выплаты на сборы школьников к учебному году

Депутаты предлагают компенсировать такие затраты из бюджета

Депутаты Государственной думы от ЛДПР разработали законопроект, в соответствии с которым предлагается установить право родителей на получение ежегодной выплаты в размере прожиточного минимума в связи с началом учебного года. Об этом в среду, 30 августа, рассказал один из представителей партии, председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов.

Как отметил парламентарий, эту меру поддержки предлагают ввести для родителей школьников, а также обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье малоимущие многодетные семьи станут получат ежегодную субсидию на каждого ребенка-школьника. В некоторых регионах нуждающимся начнут выплачивать единовременное пособие на подготовку детей к учебному году.

При этом в январе Госдума отклонила законопроект о ежегодной выплате к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей на ребенка. Дополнительные расходы бюджета на эту меру оценивались в 165 млрд рублей в год, причем покрывать их предлагалось за счет Фонда национального благосостояния. Однако в правительстве не поддержали предлагаемую меру, указав, что это "не соотносится с целями создания указанного фонда".

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