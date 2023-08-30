Зачем - остается загадкой

Этот населенный пункт на южнодонецком направлении наши подразделения уже освободили, но националисты пытаются удержать окраину - постоянно идут в контратаки, которые наши войска успешно отбивают. Главный удар наносят гранатометчики, их прикрывают расчеты станковых крупнокалиберных пулеметов ДШК.

Стрельба навесом - тактика эффективная. Маскирует позиции наших расчетов и позволяет застать противника врасплох. Поэтому так действуют и экипажи 120-миллиметровых самоходных орудий "Нона-С". Под Клещеевкой к югу от Артемовска они наносят удары по пытающимся прорвать нашу оборону подразделениям ВСУ.

На краснолиманском направлении наша разведка с помощью беспилотника выявила перемещение пехоты противника. Украинские военнослужащие направлялись на один из опорных пунктов для ротации. Координаты целей передали подразделению специального назначения Центрального военного округа. В бой вступил расчет 120-миллиметрового миномета "Сани". Первым же выстрелом удалось уничтожить укрепления опорного пункта. Для поражения разрозненных групп боевиков применили осколочные мины.

Если противник засел в мощных бетонных укреплениях, незаменимое средство выбить его оттуда - термобарические снаряды, которые используют огнеметчики. Снаряд создает большую зону повышенного давления. Специальная смесь внутри боеприпаса воспламеняется и сжигает все вокруг.

Этому военнослужащему ВСУ с подобным столкнуться не пришлось. В плен он сдался практически без боя. Утверждает, что и не хотел воевать, но заставили.

Какую подготовку проходил экипаж украинского Ми-8 - тоже неизвестно. Но как сообщили в пресс-центре российской группировки войск "Запад", в районе Копанки-Новосергеевка Харьковской области вертолет ВСУ нанес удар по своим же позициям.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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