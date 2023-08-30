Чем больше Байден тратит на Украину, тем ниже падают его рейтинги

Белый дом тем временем объявляет о новом пакете помощи Киеву

Ради этого интервью самый популярный американский ведущий Такер Карлсон отправился в Венгрию. Необходимость поездки объяснил так: украинский конфликт полностью меняет мировой порядок, а граждане США получают недостоверную информацию о ходе боевых действий и их причине. И кто как не Виктор Орбан, чья страна граничит с Украиной и который давно общается с Владимиром Путиным, сможет рассказать: а что же на самом деле происходит.

"У русских больше солдат, они сильнее. Если любая западная страна пошлет свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой", - заявил Орбан.

В этом же интервью он рассказал, что может стать еще одним поводом для войны - террористические атаки на газопроводы. После подрыва "Северного потока" Будапешт и Белград вполне обоснованно переживают за безопасность "Южного коридора", по которому они получают российской топливо. И предостережения звучат отнюдь не в адрес Москвы.

"Когда произошел подрыв "Северных потоков", мы трактовали это как террористический акт. Но такая формулировка была отвергнута как в Германии, так и в целом на Западе. Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с "Южным коридором" то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем. Мне бы не хотелось критиковать немцев, но это говорит об отсутствии суверенитета", - указал Орбан.

Ситуация в экономике Германии настолько плачевная, что некоторые политики, например, премьер-министр Саксонии наконец начали призывать отремонтировать "Северный поток". Из рецессии не вытягивает даже ВПК, который по идее должен работать на полную. Тот самый случай, когда оружие обернулось против своих создателей. Поставленные на Украину танки нанесли удар по Германии. На фоне горящих "Леопардов" производящий их немецкий концерн Rheinmetall частично потерял свой статус производителя "чудо-техники" и лишается заказов.

Отправлять "Леопарды" на Украину Берлин заставили из Вашингтона. Свои "Абрамсы" от позора на поле боя Штаты пока берегут. Но дров в топку конфликта регулярно подбрасывают. Белый дом объявил об очередном пакете помощи - на 250 миллионов долларов. Помощь включает в себя дополнительное противоминное оборудование, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и системы HIMARS, более трех миллионов патронов к стрелковому оружию.

За полтора года конфликта США дали Киеву больше денег, чем Россия тратит на весь свой оборонный бюджет, а результатов у ВСУ нет, заявляет бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его собеседник - бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано - считает, что Штаты сами себя втянули в гонку вооружений. Что весьма опрометчиво в нынешних реалиях.

Чем больше Байден тратит на финансирование украинского конфликта, тем ниже падают его рейтинги. Августовский опрос граждан США показал: менее четверти респондентов хотели бы, чтобы он победил на президентских выборах. В то время как треть высказалась за возвращение экс-президента Трампа.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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