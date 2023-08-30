За сутки во Владивостоке выпало больше месячной нормы осадков

В городе сильные подтопления

Ливень в Приморье не прекращался всю ночь. Первым удар на себя принял Хасанский район. Здесь выпало 114 процентов месячной нормы осадков. Под воду ушли дороги. Через опасные переливы водители ехали на свой страх и риск. Люди пытались покинуть затопленные населенные пункты.

Течения рек настолько сильные, что размывает подъезды к мостам. На этом участке (см. видео) дорога еще полностью не обрушилась, но ехать здесь уже опасно. Поэтому движение ограничили. За мостом остались отрезанными несколько курортных поселков, пограничные переходы и порт.

На дороге выстраивается длинная очередь из машин. Одни не могут доставить грузы, другие - просто попасть домой. Под воду ушел поселок Барабаш. Людей вывозили на лодках и спасатели, и сами местные жители. Буквально за несколько часов воды в домах было уже по окна. Тонул в основном частный сектор. Оттуда эвакуировали более 50 человек.

В приморском поселке Андреевка буквально смывало машины и даже дома и базы отдыха. Здесь до сих пор нет света, в магазинах закончилась питьевая вода, а сотни отдыхающих оказались заблокированными.

От мощного циклона пострадал и национальный парк "Земля леопарда". Экологические тропы завалило деревьями и обломками горных пород. Ливни разрушили мосты, хозяйственные постройки. В реке Кедровке превышен исторический максимум уровня воды.

"Диким животным пришлось покинуть опасные участки долин рек и низин, спасаясь от воды на крутых склонах холмов. Повреждены гнезда некоторых птиц и рептилий, норы мелких хищников. Редкие дальневосточные леопарды и амурские тигры при этом могут укрываться от ливней и ветров в естественных укрытиях", - сообщил Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда".

Во Владивостоке месячная норма осадков разлилась потоками по улицам. Ураганный ветер сносил людей с ног. В домах тряслись окна, падали деревья. Выехать из города тоже удавалось не всем. В Надеждинском районе вода вышла на федеральную трассу.

Спасатели откачивают воду, помогают восстанавливать дорожное сообщение и расчищать дворы. В крае продолжает действовать штормовое предупреждение. А синоптики вновь обещают осадки.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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