Этот вид боеприпасов запрещен во многих странах мира

Украинские власти отправили боеприпасы, в том числе кассетные, на купянский участок фронта в Харьковской области. Об этом в среду, 30 августа, рассказал боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

По словам военного, "чувствуется усиленное снабжение группировки противника боеприпасами, в частности на калибр 155 миллиметров, им поставляют кассетные боеприпасы, которыми они работают по выявленным нашим позициям и по пехоте".

Другой боец подтвердил, что в последнюю неделю обстрелы со стороны ВСУ на данном участке усилились, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные до сих пор не применяли в ходе спецоперации кассетные боеприпасы, однако данное решение может быть пересмотрено. США вместе с пособниками совершают военное преступление, используя этот тип снарядов в конфликте на Украине, подчеркнул Шойгу.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что запрещенные кассетные боеприпасы, поставленные Пентагоном, Киев использует для ударов по мирным районам Донецка — ответственность за это несут спонсоры киевского режима.

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