Вашингтон только говорит, но ничего не делает в этом направлении

Вашингтон 30 лет "кормит" мир обещаниями содействовать вступлению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в силу, но на деле остается уклонистом. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

В Telegram-канале дипмиссии дипломат указал, что "другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения в области ядерного разоружения и нераспространения".

Антонов напомнил, что российский лидер Владимир Путин ясно дал понять, что, если США возобновят ядерные испытания, Россия будет готова к зеркальному ответу.

При этом Запад, включая США, громко возмущается решением России разместить часть своего тактического ядерного арсенала в Белоруссии, хотя это решение — лишь ответ на поставки Лондоном Киеву боеприпасов с ураном.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что вопрос об обнародовании данных по поставляемым Россией Белоруссии ядерным зарядам не стоит. Также Россия не собирается уведомлять США об испытаниях стратегического подводного беспилотника "Посейдон" с ядерным реактором.

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