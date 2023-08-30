"Ими движет ненависть и злоба": Захарова прокомментировала атаки БПЛА на регионы России

Террористические акты Киева не имеют перспектив

Очередная попытка киевского режима атаковать БПЛА российские регионы указывает на отсутствие успехов ВСУ в зоне военной спецоперации. Об этом в интервью радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что минувшей ночью украинские беспилотники пытались нанести "массированный удар" по центральной части России. По данным мэра Москвы, силы противовоздушной обороны успешно отразили все атаки летевших в сторону столицы БПЛА.

Как отметила дипломат, сегодня утром преступный режим Владимира Зеленского вновь попытался совершить террористические акты по объектам гражданской и военной инфраструктуры России.

"Эта тупая ненависть и злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада", - заявила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что отсутствие реальных успехов украинской армии в ходе наступательных действий в зоне СВО вынудило Киев использовать террористические методы против Москвы.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что минувшей ночью системам ПВО удалось сбить четыре украинских БПЛА. По данным главы региона, один из дронов ВСУ пытался совершить атаку на телевизионную башню.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"