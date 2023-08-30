Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президенту Белоруссии исполнилось 69 лет

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с днем рождения. В среду, 30 августа, Александру Лукашенко исполнилось 69 лет.

Лукашенко последовательно работает над всесторонним развитием дружественных связей Москвы и Минска, проводит политику во благо братского белорусского народа, отметил Путин.

"Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности", - говорится в телеграмме Кремля.

Российский президент пожелал Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и успехов.

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