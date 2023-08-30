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В Киеве назвали папу римского "инструментом российской пропаганды"

11:00
  • среда
  • 30 августа 2023

В Киеве недовольны заявлениями понтифика

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал папу римского Франциска "инструментом российской пропаганды".

Такое заявление Киева прозвучало после прошедшей 25 августа видеосвязи папы римского с российской католической молодежью. Понтифик назвал своих собеседников наследниками великой России, "страны большой культуры и большой человечности".

Слова Франциска вызвали волну негодования со стороны властей Украины и греко-католической церкви. По словам Подоляка, речь папы "разрушительна для современного гуманизма" и может быть расценена как "империалистическая пропаганда".

"Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды", - заявил советник Зеленского в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

В Ватикане интерпретации Киева отвергли и заявили, что понтифик всего лишь хотел призвать российскую молодежь "к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России".

В Кремле поддержали речь папы римского и отметили, что она звучит в унисон с позицией российского государства и общества.

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