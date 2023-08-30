Левкин: в Сокольниках на ул. Барболина возобновлено строительство объекта торговли

Город получит объект социальной направленности

Новый объект торговли появится на востоке столицы по адресу: ул. Барболина, вл. 22. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"В 2022 году по решению Градостроительно-земельной комиссии Москвы и в соответствии с действующим законодательством земельный участок был предоставлен на три года для завершения строительства правообладателю объекта долгостроя. Им была обновлена градостроительная и проектная документация и в июле текущего года получено разрешение на строительство", – заявил Левкин.

При этом руководитель департамента подчеркнул, что строительство объекта начиналось в 1995 году, а в 2018 году ввиду банкротства застройщика реализация проекта была приостановлена. По его словам, в результате сделки купли-продажи в 2021 году недостроенный объект был оформлен в собственность нового правообладателя.

"После завершения строительства город получит объект социальной направленности", – пояснил он.

Сергей Левкин также напомнил, что ликвидация объектов незавершенного строительства осуществляется оперативной группой, созданной в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

"С начала 2011 года были решены вопросы по 650 объектам. Из них 187 введено в эксплуатацию, возобновлена работа на 262 объектах, 201 конструкция демонтирована, а территории благоустроены", - заключил Сергей Левкин.

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