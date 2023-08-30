Собянин объявил о начале второго этапа модернизации поликлиник

Реконструкция ожидает еще 140 лечебных учреждений

Второй этап программы обновления поликлиник стартовал в столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в среду, 30 августа, в своем личном блоге.

Градоначальник отметил, что первый этап обновления московских поликлиник подходит к концу. Из реконструкции вышли уже 127 зданий. Более 70 поликлиник находятся в высокой степени готовности. Окончание реконструкции абсолютного большинства из них – это вопрос нескольких недель.

Столичные власти приступают к реализации второго, заключительного этапа обновления амбулаторного звена – реконструкции еще 140 поликлиник. В результате новый московский стандарт будет внедрен во всех поликлиниках Москвы, рассказал Собянин. По его словам, полное обновление амбулаторного звена постараются закончить в течение двух лет – до конца 2025 года

Мэр столицы отметил, что за четыре года реализации программы был накоплен уникальный опыт максимально быстрого и безболезненного обновления поликлиник. Сформированы эффективные "команды реконструкции" в медицинском сообществе и в комплексе городского хозяйства, который отвечает за строительную часть.

28 августа сразу 11 новых и реконструированных поликлиник открылись в разных районах Москвы. Одну из них на улице Твардовского в Строгине посетил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города пообщался с медицинским персоналом и жителями, отметив, что в лечебном учреждении есть большое количество узких специалистов и современное оборудование.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"