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В АТОР опровергли опасность пожара в Геленджике для туристов

11:19
  • среда
  • 30 августа 2023

Туристическую территорию это не затрагивает

Природный пожар в Геленджике не затрагивает туристическую территорию. Об этом в среду, 30 августа, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Появилось видео крупного пожара около Геленджика

Представитель российской туротрасли отметил, что запросов от туристов в связи с пожаром не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений.

Это означает, что туристическую территорию это не затрагивает и влияния на туризм никакого не оказывает, цитирует Ромашкина РИА Новости.

К утру 30 августа площадь крупного природного пожара в Геленджике увеличилась до 30 гектаров, а затем — до 118 гектаров. Полыхающий лес тушат с земли и с воздуха. Уже установлен виновник пожара — это местный житель, на его участке началось возгорание травы. Он задержан полицией.

Второй самолет-амфибия Бе-200 МЧС России вылетел в Геленджик для ликвидации пожара. Также к тушении огня задействованы два вертолета Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами, рассказали в министерстве.

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