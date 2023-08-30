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Экс-советник Трампа: Путин может оставить Украину без союзников

11:19
  • среда
  • 30 августа 2023

Киевский режим будет решать свои проблемы самостоятельно

Внешнеполитическая стратегия президента России Владимира Путина может привести к отказу Запада от поддержки киевского режима. Об этом в интервью изданию 19FortyFive заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

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Как отметил бывший советник, провал анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ, вероятно, приведет к возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом. По мнению Болтона, после уничтожения последних механизированных бригад украинской армии в зоне СВО российский лидер Владимир Путин может "лично инициировать" мирные соглашения с Украиной.

"Однако печальная правда заключается в том, что политика Байдена терпит крах, а в таком случае Украина может стать политической обузой", - заявил Болтон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что такой "дипломатический маневр" Владимира Путина может привести к отказу Вашингтона от оказания послевоенной помощи Киеву. По его словам, мирное урегулирование конфликта поставит Украину в "невыгодное положение".  

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что наступательные действия ВСУ в зоне военной спецоперации идут не по плану. По мнению главы киевского режима, в ходе контрнаступления военнослужащие украинской армии не смогли преодолеть даже первую линию обороны ВС России.

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