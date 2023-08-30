Фигуристка Горбачева извинилась за свое исчезновение

По ее словам, побег не связан с фигурным катанием

Пропавшая накануне 16-летняя фигуристка Алина Горбачева попросила прощения у всех, кто за нее переживал.

Спортсменка сообщила, что сейчас находится с мамой и тренером. Ее побег никак не связан с фигурным катанием.

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!", - написала она в социальных сетях.

Ранее СМИ сообщали, что Горбачева сбежала именно из-за ссоры с тренером.

О пропаже Горбачевой стало известно накануне. Фигуристка вышла после тренировки с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Больше она на связь не выходила.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело об убийстве. Это необходимо для более тщательного расследования обстоятельств пропажи человека. Спасатели и кинологи отправились на поиски спортсменки.

Днем 29 августа фигуристку заметили в кафе, а уже вечером Горбачеву нашли в кинотеатре в Москве. Горбачеву доставили на допрос в СК.

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