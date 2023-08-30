ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Запорожской области опровергли преодоление ВСУ первой линии обороны ВС России

11:38
  • среда
  • 30 августа 2023

Россия продолжает спецоперацию

Вооруженные силы Украины не преодолели первую линию российской обороны на запорожском направлении и не взяли населенный пункт Работино. Об этом в среду, 30 августа, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В акватории Черного моря уничтожены военные катера с десантом ВСУ
ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в ответ на атаку брянского поселка

Политик подчеркнул в эфире телеканала "Россия 24", что "не взломана первая линия, и тот кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена".

Балицкий уточнил, что ВСУ "подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной", а взять Работино так и не смогли.

Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что в результате провального контрнаступления ВСУ у киевского режима осталось лишь несколько механизированных бригад. Он также добавил, что спустя почти три месяца после начала наступательных действий украинской армии в зоне военной спецоперации киевский режим так и не смог достичь каких-либо значимых результатов.

При этом военный аналитик из Великобритании Саймон Диггинс отмечал, что главная причина провала наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации заключается в "ударной мощи" российской авиации. По словам Диггинса, в ходе контрнаступления ВСУ авиация России уничтожила большую часть "передовых" вооружений НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ВС России
ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.