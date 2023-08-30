Россия продолжает спецоперацию

Вооруженные силы Украины не преодолели первую линию российской обороны на запорожском направлении и не взяли населенный пункт Работино. Об этом в среду, 30 августа, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Политик подчеркнул в эфире телеканала "Россия 24", что "не взломана первая линия, и тот кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена".

Балицкий уточнил, что ВСУ "подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной", а взять Работино так и не смогли.

Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что в результате провального контрнаступления ВСУ у киевского режима осталось лишь несколько механизированных бригад. Он также добавил, что спустя почти три месяца после начала наступательных действий украинской армии в зоне военной спецоперации киевский режим так и не смог достичь каких-либо значимых результатов.

При этом военный аналитик из Великобритании Саймон Диггинс отмечал, что главная причина провала наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации заключается в "ударной мощи" российской авиации. По словам Диггинса, в ходе контрнаступления ВСУ авиация России уничтожила большую часть "передовых" вооружений НАТО.

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