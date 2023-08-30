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"Шансов нет!": в Британии разрушили надежду Киева на членство в ЕС

12:00
  • среда
  • 30 августа 2023

Украине не суждено стать полноправным членом объединения

Надежды отдельных представителей киевского режима на присоединение к ЕС в обозримом будущем не будут оправданы. Об этом в интервью изданию The Telegraph заявил полковник ВС Великобритании в отставке Ричард Кемп.  

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"Самая большая услуга, которую ЕС может оказать народу Украины, — это не питать напрасных надежд на членство в каком-то неопределенном будущем", - заявил Кемп, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом отставной офицер армии Соединенного королевства подчеркнул, что главная причина, по которой Украина никогда не станет полноправным членом Европейского союза, заключается в "стоимости" присоединения новой страны к политическому объединению. По его словам, ведущие страны Европы не готовы "оплачивать" членство Украины в ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон планирует предоставить киевскому режиму гарантии безопасности по модели Израиля. По его мнению, "израильская модель" предполагает оказание всесторонней помощи Украине в послевоенный период.

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