Страна продолжает активно помогать киевскому режиму

Латвия планирует подготовить 3 тысячи украинских военных в рамках оказания помощи киевскому режиму. Об этом в среду, 30 августа, рассказала министр обороны страны Инара Мурниеце.

Она отметила, что Латвия уже направила Киеву военную помощь на сумму около 1% своего ВВП — это значительный показатель, учитывая небольшие размеры Латвии.

При этом Латвия собирается наращивать полноценное производство крупнокалиберных боеприпасов на своей территории, сообщает ТАСС.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что польские и латвийские военные могут оккупировать часть Западной Украины для создания анклава протяженностью до 350 километров. По его словам, такое развитие украинского кризиса является "наиболее вероятным".

При этом министр обороны Латвии Инара Мурниеце предупреждала, что недооценивать Россию не следует, это грозит неприятными неожиданностями. По словам политика, "международное сообщество ошиблось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию".

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