Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

В нем работают более двух тысяч человек

Рядом с метро "Электрозаводская" появится IT-технопарк "Семеновский".

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Статус IT-технопарка присвоили бизнес-центру на улице Малая Семеновская. В нем размещены 65 компаний, в которых работают более двух тысяч человек.

"Больше 50% резидентов специализируются в сфере ИТ, связи и телекоммуникации, 32% – в обрабатывающем производстве, остальные ведут научно-исследовательскую деятельность", - написал мэр.

Также на территории технопарка есть памятники архитектуры XIX века и музей геодезических инструментов и оборудования.

Особый статус позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю, объяснил Собянин.

"Сэкономленные средства технопарк планирует инвестировать в развитие инфраструктуры", - отметил он.

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