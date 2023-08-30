Су-30 уничтожил военный катер ВСУ с экипажем в Черном море

Об этом рассказали в Минобороны России

Самолет ВКС России Су-30 ликвидировал быстроходный военный катер украинской армии с экипажем восточнее острова Змеиного в Черном море. Об этом в среду, 30 августа, рассказали в российском Министерстве обороны.

Какие-либо подробности в оборонном ведомстве не привели, сообщает РИА Новости.

22 августа самолет Воздушно-космических сил России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force, на борту которого находилась десантная группа Вооруженных сил Украины.

При этом в американском Министерстве обороны отмечали, что Соединенные Штаты не располагают военными возможностями в акватории Черного моря. В Пентагоне также подчеркнули, что, несмотря на поддержку киевского режима, политический истеблишмент США не стремится к открытому противостоянию с Россией.

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