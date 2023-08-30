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Путин пообщался с именинником Лукашенко по телефону

12:23
  • среда
  • 30 августа 2023

Перед этим российский лидер направил коллеге поздравительную телеграмму

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения в ходе телефонной беседы. Об этом в среду, 30 августа, рассказали в администрации российского лидера.
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Во время разговора Путин "тепло поздравил" Лукашенко с 69-м днем рождения.

Политики в ходе общения подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко ранее прокомментировал политические перспективы российского лидера, заявив, что Владимир Путин одержит победу на предстоящих выборах главы государства в России. Лукашенко добавил, что Путин не планирует искать подходящего преемника — найти кандидата на такую ответственную должность "крайне тяжело", поскольку потенциальный преемник должен обладать качествами, которые позволят продолжить текущий вектор развития страны.

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