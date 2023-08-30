Экономист оценил вероятность повторного роста доллара до 100 рублей

Национальная валюта продолжит падение

В октябре текущего года курс американской резервной валюты снова может преодолеть отметку в 100 рублей. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Как отметил экономист, в краткосрочной перспективе курс национальный валюты, вероятно, продолжит последовательное ослабление по отношению к доллару. По мнению Беляева, действия Центробанка по сдерживанию роста американских ценных бумаг не приведут к каким-либо изменениям на валютном рынке.

"Исключать возможность того, что доллар снова будет стоить 100 рублей, нельзя", - заявил Беляев.

При этом аналитик подчеркнул, что повторное падение курса рубля может произойти уже в ближайшее время. По его словам, такая ситуация повторится в октябре текущего года.

Ранее бывший главы Минфина России Михаил Задорнов заявил, что одной из неожиданных причин ослабления курса национальной валюты являются "зависшие" в экономическом сегменте страны индийские рупии.

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