Экс-чиновник Минкульта Мазо получил 8,5 года колонии

Он осужден по "делу реставраторов"

Суд в Санкт-Петербурге в среду, 30 августа, вынес обвинительный приговор бывшему директору департамента управления имуществом министерства культуры России Борису Мазо.

Мазо признан виновным по уголовному делу о хищении денег, выделенных Эрмитажу. Расследование велось по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а по совокупности приговоров — 8,5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, организованной группой, в которую входил Мазо, было похищено более 916 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища "Эрмитажа". Еще одним фигурантом этого дела является бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

Весной 2021 года Генпрокуратура России сообщила о выдаче Австрией Мазо, специальный конвой сопроводил его в Москву.

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