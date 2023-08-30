ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева

13:03
  • среда
  • 30 августа 2023

Его назначение утвердил Сергей Лавров

Бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник назначен послом российского Министерства иностранных дел по особым поручениям по преступлениям Киева. Об этом в среду, 30 августа, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Назначение дипломата на данную должность утвердил руководитель МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

На Украине и в ряде стран Запада ранее пытались продвигать идею специального трибунала в отношении России за якобы совершенные ею военные преступления.

В российском посольстве в Вашингтоне отмечали, что высказывания сотрудников вашингтонской администрации о поддержке создания специального трибунала против России являются профанацией и не имеют никакого отношения к правосудию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Родион Мирошник
Родион Мирошник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.