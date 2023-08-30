Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева

Его назначение утвердил Сергей Лавров

Бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник назначен послом российского Министерства иностранных дел по особым поручениям по преступлениям Киева. Об этом в среду, 30 августа, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Назначение дипломата на данную должность утвердил руководитель МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

На Украине и в ряде стран Запада ранее пытались продвигать идею специального трибунала в отношении России за якобы совершенные ею военные преступления.

В российском посольстве в Вашингтоне отмечали, что высказывания сотрудников вашингтонской администрации о поддержке создания специального трибунала против России являются профанацией и не имеют никакого отношения к правосудию.

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