ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подоляк заявил о невозможности мирных переговоров с Россией

12:55
  • среда
  • 30 августа 2023

Киев не готов к возобновлению переговоров с Москвой

На данный момент украинская сторона не готова к возобновлению переговорного процесса с Россией. Об этом в интервью изданию Corriere della Sera заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.  

Подоляк: выборов на Украине в 2024 году точно не будет
В Китае призвали "не подливать масла в огонь" в отношения Москвы и Киева

"В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи", - заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президентский советник подчеркнул, что Киев готов инициировать мирные соглашения с Москвой при условии "тактического поражения" российской армии в зоне военной спецоперации.

Он также добавил, что в ближайшее время глава киевского режима Владимир Зеленский "не планирует вести переговоры" с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее постоянный представитель Китая в Совете Безопасности ООН Чжан Цзюнь заявил, что западные страны должны прекратить "подливать масла в огонь" в отношения между Москвой и Киевом. По мнению высокопоставленного дипломата, США и ЕС должны использовать площадки крупнейших международных организаций для призыва к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.