Подоляк заявил о невозможности мирных переговоров с Россией

Киев не готов к возобновлению переговоров с Москвой

На данный момент украинская сторона не готова к возобновлению переговорного процесса с Россией. Об этом в интервью изданию Corriere della Sera заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи", - заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президентский советник подчеркнул, что Киев готов инициировать мирные соглашения с Москвой при условии "тактического поражения" российской армии в зоне военной спецоперации.

Он также добавил, что в ближайшее время глава киевского режима Владимир Зеленский "не планирует вести переговоры" с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее постоянный представитель Китая в Совете Безопасности ООН Чжан Цзюнь заявил, что западные страны должны прекратить "подливать масла в огонь" в отношения между Москвой и Киевом. По мнению высокопоставленного дипломата, США и ЕС должны использовать площадки крупнейших международных организаций для призыва к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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