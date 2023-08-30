Власти Крыма опровергли информацию о взрывах в Джанкое

Это вбросы

Сообщения о якобы взрывах в городе Джанкой на севере Крымского полуострова являются вбросами. Об этом в среду, 30 августа, рассказал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Чиновник подчеркнул, что распространяемые слухи о взрывах в Джанкое — это "фейк украинской пропаганды". В действительности причиной громких звуков в Джанкойском районе может быть плановое уничтожение боеприпасов в селе Вольное, сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в районе Кара-Кобы был сбит украинский беспилотник, при этом "произошел подрыв", загорелась трава и кустарники. Источники рассказали, что взрыв был такой силы, что его услышали в Севастополе, Бахчисарайском районе и Инкермане.

В Крыму 16 августа раздавались звуки взрывов — это было связано с проведением работ по ликвидации взрывоопасных предметов. При этом на полуострове сохранялась спокойная обстановка.

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