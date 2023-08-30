ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Крыма опровергли информацию о взрывах в Джанкое

13:20
  • среда
  • 30 августа 2023

Это вбросы

Сообщения о якобы взрывах в городе Джанкой на севере Крымского полуострова являются вбросами. Об этом в среду, 30 августа, рассказал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Мощные взрывы прогремели в порту Измаила под Одессой

Чиновник подчеркнул, что распространяемые слухи о взрывах в Джанкое — это "фейк украинской пропаганды". В действительности причиной громких звуков в Джанкойском районе может быть плановое уничтожение боеприпасов в селе Вольное, сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в районе Кара-Кобы был сбит украинский беспилотник, при этом "произошел подрыв", загорелась трава и кустарники. Источники рассказали, что взрыв был такой силы, что его услышали в Севастополе, Бахчисарайском районе и Инкермане.

В Крыму 16 августа раздавались звуки взрывов — это было связано с проведением работ по ликвидации взрывоопасных предметов. При этом на полуострове сохранялась спокойная обстановка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.